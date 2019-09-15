НОВОСТИ Реаниматолог: «Заворотнюк могла впасть в кому III или IV степени, шансы на выздоровление крайне низкие»
НОВОСТИ

Реаниматолог: «Заворотнюк могла впасть в кому III или IV степени, шансы на выздоровление крайне низкие»

Анна Русич Полина Кузнецова

Врач дал порталу Teleprogramma.pro прогноз о здоровье больной раком актрисы.

Состояние Анастасии Заворотнюк, попавшей в реанимацию одной из московских больниц, продолжает ухудшаться. На фоне онкологического заболевания мозга организм артистки начал отказывать. Сообщалось, что у нее началась пневмония, к которой присоединился отек легких.

Медики ввели актрису в медикаментозную кому, чтобы снизить нагрузку на ее внутренние органы. Звезду «Моей прекрасной няни» перевели на искусственное дыхание на аппарате ИВЛ. Но теперь стало известно, что лекарственный сон артистки перешел в теперь уже глубокую кому.

Анастасия Заворотнюк впала в глубокую кому. Фото
Анастасия Заворотнюк впала в глубокую кому. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Мы спросили врача-реаниматолога Шевенко Н.И., что это означает для Анастасии

«Это значит, что либо Настя впала в кому III или IV степени, либо к ней были применены меры сердечно-легочной реанимации, когда аппарат ИВЛ необходим еще некоторое время для полного восстановления дыхательной функции».

– Чем отличается медикаментозная кома от комы обычной?

«Медикаментозная или искусственная кома – это регулируемое и контролируемое состояние организма пациента, который помещен в это состояние путем введения препаратов для угнетения рефлексов и избавления от болей. В это время идут работы по устранению причины болей и впоследствии мы можем вывести пациента из медикаментозного сна. А кома – это осложнение при поражении ЦНС.

У Анастасии, скорее всего, так называемая опухолевая кома. Там все сложно, потому что ее организм кроме опухоли мозга еще и подвергся сильнейшей интоксикации при облучении и применении препаратов химиотерапии, плюс гормональные препараты – все это могло наслоиться».

Анастасия Заворотнюк с детьми. Фото
Анастасия Заворотнюк с детьми. Фото: Инстаграм

– Вы сказали, «кома III и IV степени». В чем различие?

«Кома III степени – глубокая, или атоническая. Уже тогда может возникнуть необходимость подключения к аппарату ИВЛ, хоть иногда пациент дышит еще самостоятельно. Все зависит от заболевания. Кома IV степени – ее называют запредельной – заканчивается смертью. Если пациент из нее выходит, то это просто чудо».

– Исходя из той информации, что мы имеем на данный момент: есть ли шансы у Насти?

«В любом случае, прогноз неутешителен. Мы не можем с полной уверенностью объявить, в каком именно состоянии находится Анастасия. Но применение мер интенсивной терапии означает, что ее состояние крайне тяжелое, если не критическое», – рассказал Шевенко Н.И.

Сейчас врачи продолжают решать вопрос об операции, которая могла бы облегчить состояние Заворотнюк. Но проводить операцию опасно: актриса может ее не пережить, передает РЕН ТВ.

Опухоль мозга у заслуженной артистки России выявили около года назад, после рождения дочери Милы. Заворотнюк обратилась за медицинской помощью поздно, долго время списывая неприятные симптомы – боли в голове и рвоту – на стресс из-за плотного рабочего графика. Врачи установили, что мозг актрисы поражен глиобластомой – неоперабельным новообразованием, от которого ранее скончалась Жанна Фриске.

Анастасия Заворотнюк. Фото: globallookpress
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия ЗаворотнюкАнастасия Заворотнюк последние новостиРак у Заворотнюк

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Реаниматолог: «Заворотнюк могла впасть в кому III или IV степени, шансы на выздоровление крайне низкие»
Интересно?
Поделись с друзьями: