Реаниматолог: «Заворотнюк могла впасть в кому III или IV степени, шансы на выздоровление крайне низкие»

Врач дал порталу Teleprogramma.pro прогноз о здоровье больной раком актрисы.

Состояние Анастасии Заворотнюк, попавшей в реанимацию одной из московских больниц, продолжает ухудшаться. На фоне онкологического заболевания мозга организм артистки начал отказывать. Сообщалось, что у нее началась пневмония, к которой присоединился отек легких.

больше по теме Лена Ленина призвала молиться за Анастасию Заворотнюк Писательница и модель не знает, как помочь актрисе.

Медики ввели актрису в медикаментозную кому, чтобы снизить нагрузку на ее внутренние органы. Звезду «Моей прекрасной няни» перевели на искусственное дыхание на аппарате ИВЛ. Но теперь стало известно, что лекарственный сон артистки перешел в теперь уже глубокую кому.

Мы спросили врача-реаниматолога Шевенко Н.И., что это означает для Анастасии

«Это значит, что либо Настя впала в кому III или IV степени, либо к ней были применены меры сердечно-легочной реанимации, когда аппарат ИВЛ необходим еще некоторое время для полного восстановления дыхательной функции».

– Чем отличается медикаментозная кома от комы обычной?

«Медикаментозная или искусственная кома – это регулируемое и контролируемое состояние организма пациента, который помещен в это состояние путем введения препаратов для угнетения рефлексов и избавления от болей. В это время идут работы по устранению причины болей и впоследствии мы можем вывести пациента из медикаментозного сна. А кома – это осложнение при поражении ЦНС.

У Анастасии, скорее всего, так называемая опухолевая кома. Там все сложно, потому что ее организм кроме опухоли мозга еще и подвергся сильнейшей интоксикации при облучении и применении препаратов химиотерапии, плюс гормональные препараты – все это могло наслоиться».

– Вы сказали, «кома III и IV степени». В чем различие?

«Кома III степени – глубокая, или атоническая. Уже тогда может возникнуть необходимость подключения к аппарату ИВЛ, хоть иногда пациент дышит еще самостоятельно. Все зависит от заболевания. Кома IV степени – ее называют запредельной – заканчивается смертью. Если пациент из нее выходит, то это просто чудо».

– Исходя из той информации, что мы имеем на данный момент: есть ли шансы у Насти?

«В любом случае, прогноз неутешителен. Мы не можем с полной уверенностью объявить, в каком именно состоянии находится Анастасия. Но применение мер интенсивной терапии означает, что ее состояние крайне тяжелое, если не критическое», – рассказал Шевенко Н.И.

Сейчас врачи продолжают решать вопрос об операции, которая могла бы облегчить состояние Заворотнюк. Но проводить операцию опасно: актриса может ее не пережить, передает РЕН ТВ.

Опухоль мозга у заслуженной артистки России выявили около года назад, после рождения дочери Милы. Заворотнюк обратилась за медицинской помощью поздно, долго время списывая неприятные симптомы – боли в голове и рвоту – на стресс из-за плотного рабочего графика. Врачи установили, что мозг актрисы поражен глиобластомой – неоперабельным новообразованием, от которого ранее скончалась Жанна Фриске.