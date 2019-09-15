Первый снег в Москве может выпасть уже на следующей неделе

Жители Москвы только в сентябре смогли насладиться теплом и солнечной погодой. Летние месяцы в столице оказались холодными и дождливыми и распогодилось лишь к сентябрю. Но очевидно долго погреться в лучах осеннего солнца москвичам придется недолго, по сообщениям синоптиков похолодание не заставит себя ждать.

Как сообщает портал «Метеовести», серьезное похолодание ожидается уже на следующей неделе. Кроме того, оно может принести с собой первый снег.

«В небе столичного региона к выходным кое-где вместе с дождем могут появиться первые белые «мухи» — вкрапления в осадки небольшого мокрого снега», — говорится в сообщении синоптиков.

Температура воздуха будет на пять градусов ниже нормы и будет опережать календарь почти на месяц, то есть соответствовать погоде, характерной для середины октября. Причиной резкого похолодания станет арктический фронт.