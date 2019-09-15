НОВОСТИ

Первый снег в Москве может выпасть уже на следующей неделе

В столице ожидается арктический фронт.

Первый снег в Москве может выпасть уже на следующей неделе
Фото: Pixabay.com

Жители Москвы только в сентябре смогли насладиться теплом и солнечной погодой. Летние месяцы в столице оказались холодными и дождливыми и распогодилось лишь к сентябрю. Но очевидно долго погреться в лучах осеннего солнца москвичам придется недолго, по сообщениям синоптиков похолодание не заставит себя ждать.

Как сообщает портал «Метеовести», серьезное похолодание ожидается уже на следующей неделе. Кроме того, оно может принести с собой первый снег.

«В небе столичного региона к выходным кое-где вместе с дождем могут появиться первые белые «мухи» — вкрапления в осадки небольшого мокрого снега», — говорится в сообщении синоптиков.

Температура воздуха будет на пять градусов ниже нормы и будет опережать календарь почти на месяц, то есть соответствовать погоде, характерной для середины октября. Причиной резкого похолодания станет арктический фронт.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

МоскваПогода в МосквеПрогноз погодыснег

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Первый снег в Москве может выпасть уже на следующей неделе
Интересно?
Поделись с друзьями: