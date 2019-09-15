Внук Эдуарда Хиля рассказал о наследстве артиста

Шесть лет назад Эдуард Хиль скончался в одной из больниц Санкт-Петербурга. Внук исполнителя, которого зовут так же, как деда, пошел по его стопам. Недавно молодой певец выступил на фестивале «Бархатный сезон» в Сочи, а на сцену он вышел в одном из галстуков, принадлежавших прославленному родственнику.

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Коллекция из более чем пятидесяти галстуков – единственное наследство, доставшееся Эдуарду от дедушки. В одном из этих раритетных предметов гардероба он обязательно появляется на каждом своем выступлении. Как рассказал 22-летний певец, у Хиля осталось и другое имущество.

Заработки у востребованного советского артиста всегда были высокими. Но, по словам внука, жил Хиль довольно скромно.

«У него всегда была работа, всегда в семье водились деньги. Другое дело, что дед не покупал яхт – ему хватало того, что у него есть», – вспоминает внук.

После смерти певца родным осталась пятикомнатная квартира, автомобиль и дача – самый обычный загородный участок с домом, без «излишеств» в виде бассейна или вертолетной площадки. Все это перешло к супруге Хиля Зое Александровне. Также ей остались личные вещи народного артиста, которые она бережно хранит.

«Она вместе с моим отцом по-прежнему живет квартире. Никакой дележки и скандалов у нас не было», – говорит Хиль-младший.

Напомним, в 2010 году к Эдуарду Хилю неожиданно пришла мировая слава. Его композиция «Я очень рад, ведь я наконец возвращаюсь домой» приобрела небывалую популярность у миллионов слушателей по всему миру, которые окрестили песню без слов «Трололо».