Тодоренко рассмешил «каверзный» вопрос маленькой поклонницы

Совсем юная фанатка телеведущей интересовалась, как поживает ее семья.

Недавно Регина Тодоренко встретилась с поклонниками. Экс-ведущая программы «Орел и решка» постаралась быть с гостями максимально откровенной и ответить абсолютно на все вопросы.

«Я радуюсь, как ребёнок, потому что мы так тепло и душевно пообщались. И, конечно, не обошлось без «каверзных» вопросов от моих самых маленьких, но самых важных представителей Фан-клуба», — написала Тодоренко в блоге, опубликовав короткий ролик с мероприятия.

Тот самый «каверзный» вопрос, что задала Регине совсем юная поклонница, касался семьи знаменитости.

«Хотела спросить…как поживает муж, как поживают дети», — спросила девочка.

Услышав вопрос, Регина не смогла сдержать смех и постаралась максимально полно на него ответить.

«Дети поживают хорошо, растут, у меня один маленький сыночек, муж тоже хорошо поживает – мой второй маленький сыночек, растет, развивается», — пошутила ведущая программы «Пятница с Региной».

Как только видео со встречи появилось в блоге Тодоренко, на него отреагировала мама той самой звездной девочки. По признанию гостьи встречи, ее дочка теперь только и говорит о Регине и ждет, когда отправится к телеведущей в гости.

Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов впервые стали родителями в конце прошлого года – у них родился сын Михаил. За пару месяцев до этого момента они втайне поженились, а через некоторое время устроили пышную свадьбу.