«Красавица!»: Малышева оценила новый образ загоревшей Гузеевой

На днях Лариса Гузеева приступила к съемкам нового сезона программы «Давай поженимся!». На съемочной площадке актриса появилась похудевшей и загоревшей, а чтобы придать образу свежести, она на несколько тонов осветлила волосы.

больше по теме Гузеева вернулась в Instagram после хакерского взлома ее аккаунта Телеведущая и актриса пообещала много новых снимков, видео и интересных историй.

Преображение 60-летней Гузеевой очень понравилось поклонникам, написавшим телесвахе множество восторженных сообщений в Instagram. Высоко оценила обновленный образ ведущей и ее коллега Елена Малышева.

На своей страничке в соцсети Гузеева опубликовала новый снимок, на котором она позирует в студии ее шоу. В подписи к снимку она пожаловалась на то, что минувшее лето, как и весь год, выдалось для нее непростым.

«Единственное что было хорошего за это лето – загар. Ужасный год», – пишет артистка.

Малышева решила утешить знаменитую сваху. В комментарии к посту телеведущая отметила, что выглядит коллега просто великолепно.

«Ой, Ларочка, ну какая ты красивая! То ли отдохнула, то ли похудела, то ли загорела? Ну просто красавица!» – высказалась Малышева.

Напомним, в октябре 2018 года ушла из жизни мать Ларисы Гузеевой. 86-летняя Альбина Андреевна несколько недель провела в больнице, медики делали все возможное, но в итоге не смогли помочь пожилой женщине. Смерть мамы стала для телеведущей тяжелым ударом, сообщал портал Teleprogramma.pro.