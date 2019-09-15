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«Красавица!»: Малышева оценила новый образ загоревшей Гузеевой

Ведущая «Жить здорово!» поддержала коллегу, которая пожаловалась на «ужасный год».

«Красавица!»: Малышева оценила новый образ загоревшей Гузеевой
Лариса Гузеева. Фото: globallookpress

На днях Лариса Гузеева приступила к съемкам нового сезона программы «Давай поженимся!». На съемочной площадке актриса появилась похудевшей и загоревшей, а чтобы придать образу свежести, она на несколько тонов осветлила волосы.

Преображение 60-летней Гузеевой очень понравилось поклонникам, написавшим телесвахе множество восторженных сообщений в Instagram. Высоко оценила обновленный образ ведущей и ее коллега Елена Малышева.

На своей страничке в соцсети Гузеева опубликовала новый снимок, на котором она позирует в студии ее шоу. В подписи к снимку она пожаловалась на то, что минувшее лето, как и весь год, выдалось для нее непростым.

«Единственное что было хорошего за это лето – загар. Ужасный год», – пишет артистка.

Малышева решила утешить знаменитую сваху. В комментарии к посту телеведущая отметила, что выглядит коллега просто великолепно.

«Ой, Ларочка, ну какая ты красивая! То ли отдохнула, то ли похудела, то ли загорела? Ну просто красавица!» – высказалась Малышева.

Фото: Instagram@_larisa_guzeeva_

Напомним, в октябре 2018 года ушла из жизни мать Ларисы Гузеевой. 86-летняя Альбина Андреевна несколько недель провела в больнице, медики делали все возможное, но в итоге не смогли помочь пожилой женщине. Смерть мамы стала для телеведущей тяжелым ударом, сообщал портал Teleprogramma.pro.

Лариса Гузеева с мамой и дочерью. Фото: globallookpress

 

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Тэги:

Елена МалышеваЛариса ГузееваЛариса Гузеева фотоПрограмма "Давай поженимся!"

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«Красавица!»: Малышева оценила новый образ загоревшей Гузеевой
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