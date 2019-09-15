Родные Анастасии Заворотнюк отказались от помощи

Народная любимица, актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк продолжает оставаться в московской клинике в тяжелом состоянии. Ранее стало известно, что у знаменитости началось воспаление легких на фоне общего ухудшения состояния.

У Анастасии выявили глиобластому — одну из самых агрессивных форм онкологии. Опухоль располагается в головном мозге, что сделало невозможным оперативное вмешательство. Неинвазивная терапия результатов не принесла — актриса проходила лечение в одной из польских клиник, но ее выписали, сказав, что больше они ничего сделать не могут.

Как сообщает «Комсомольская правда», многочисленные друзья Заворотнюк предлагают помощь ее семье, однако родные отказываются.

«Они сказали: «Чем тут поможешь? Надо молиться!» — цитирует издание слова друзей актрисы.

Накануне стало известно, что Анастасию частично парализовало. По словам врачей, парез правой руки обусловлен давлением опухоли на зоны мозга, отвечающие за управление конечностями. Позднее поступила информация, что муж актрисы Петр Чернышев и ее мама срочно приехали к ней в больницу и выглядели очень взволнованными.

Некоторые друзья Заворотнюк настроены пессимистично. Андрей Разин утверждает, что Анастасия с самого начала понимала, что ее ждет, и сейчас родные просто готовятся к ее уходу.