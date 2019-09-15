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Анастасию Заворотнюк перевели на искусственную вентиляцию легких

Актриса остается в коме и не дышит сама, ее состояние медики поддерживают при помощи медикаментозных препаратов.

Анастасию Заворотнюк перевели на искусственную вентиляцию легких
Анастасия Заворотнюк. Фото: globallookpress

Актрису Анастасию Заворотнюк перевели на искусственную вентиляцию легких. По данным СМИ, медики были вынуждены подключить артистку к аппарату ИВЛ, поскольку она перестала дышать самостоятельно.

Звезда любимого россиянами ситкома «Моя прекрасная няня» остается в коматозном состоянии. На фоне онкологической болезни мозга у нее начались осложнения, в числе которых – отек мозга и пневмония. Ранее врачи хотели прооперировать пациентку, но ее организм, серьезно ослабленный болезнью, просто не перенес бы хирургического вмешательства.

В текущем состоянии актрису поддерживают при помощи медикаментов, передает Telegram-канал Mash.

Напомним, опухоль головного мозга – глиобластому – у Заворотнюк выявили около года назад. После рождения дочери Милы артистка начала жаловаться на мигрени и рвоту по утрам. Известно, что к онкологам Анастасия обратилась не сразу, поэтому лечебные процедуры оказались не так эффективны.

Медики отмечают, что с диагнозом глиобластома пациенты живут не более пяти лет, сообщал портал Teleprogramma.pro.

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Анастасию Заворотнюк перевели на искусственную вентиляцию легких
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