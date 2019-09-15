НОВОСТИ

«Мы верим в чудо»: читатели Teleprogramma.pro переживают за Анастасию Заворотнюк

Искренность россиян не вызывает сомнений.

«Мы верим в чудо»: читатели Teleprogramma.pro переживают за Анастасию Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк/globallookpress.com

Прошло несколько мучительных дней с тех пор, как мы услышали первые страшные известия об Анастасии Зворотнюк. Все это время читатели Teleprogramma.pro держат руку на пульсе событий – каждая новость о состоянии здоровья заслуженной артистки читается до дыр.

Конечно, всегда есть хейтеры, которые не верят в искренность человеческих чувств. В то, что россияне способны в трудную минуту встать вместе и поддержать человека в беде. Взять хотя бы блогера Лену Миро, которая в одном из своих постов написала, что для людей негативные новости о звездах – лишь развлечение. И болезнь Заворотнюк или Жанны Фриске – тоже.

Но, если это так, то почему люди всем миром собирали для Фриске, у которой был такой же диагноз, деньги на операцию? Ведь могли просто читать новости и «развлекаться»?

Teleprogramma.pro уверенна, что наши читатели, наши люди – самые искренние и открытые, способные любить, сопереживать и молиться за всех, кто оказался в беде. И неважно, кто это – известная личность или рядовой человек. Отзывы и комментарии наших читателей – тому подтверждение.

«Мы верим в чудо! Любимая Настя встанет на ноги и победит болезнь!», — пишете нам вы. И мы безмерно благодарны вам за это, ведь именно вера в чудо сохраняет в нас человеческую сущность.

Спасибо вам!

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия ЗаворотнюкАнастасия Заворотнюк последние новостиРак у Заворотнюк

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Мы верим в чудо»: читатели Teleprogramma.pro переживают за Анастасию Заворотнюк
Интересно?
Поделись с друзьями: