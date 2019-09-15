«Мы верим в чудо»: читатели Teleprogramma.pro переживают за Анастасию Заворотнюк

Прошло несколько мучительных дней с тех пор, как мы услышали первые страшные известия об Анастасии Зворотнюк. Все это время читатели Teleprogramma.pro держат руку на пульсе событий – каждая новость о состоянии здоровья заслуженной артистки читается до дыр.

Конечно, всегда есть хейтеры, которые не верят в искренность человеческих чувств. В то, что россияне способны в трудную минуту встать вместе и поддержать человека в беде. Взять хотя бы блогера Лену Миро, которая в одном из своих постов написала, что для людей негативные новости о звездах – лишь развлечение. И болезнь Заворотнюк или Жанны Фриске – тоже.

Но, если это так, то почему люди всем миром собирали для Фриске, у которой был такой же диагноз, деньги на операцию? Ведь могли просто читать новости и «развлекаться»?

Teleprogramma.pro уверенна, что наши читатели, наши люди – самые искренние и открытые, способные любить, сопереживать и молиться за всех, кто оказался в беде. И неважно, кто это – известная личность или рядовой человек. Отзывы и комментарии наших читателей – тому подтверждение.

«Мы верим в чудо! Любимая Настя встанет на ноги и победит болезнь!», — пишете нам вы. И мы безмерно благодарны вам за это, ведь именно вера в чудо сохраняет в нас человеческую сущность.

Спасибо вам!