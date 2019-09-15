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Уильям и Кейт сухо поздравили принца Гарри с днем рождения

Герцоги Кембриджские предпочли поздравление в официальном стиле.

Уильям и Кейт сухо поздравили принца Гарри с днем рождения
Фото: Globallookpress.com

Принц Гарри, которому 15 сентября исполнилось 35 лет, уже начал получать поздравления от родных, друзей и фанатов. Одной из первых его поздравила жена, Меган Маркл. Герцогиня не постеснялась публично признаться, как она любит своего мужа и как он ее вдохновляет.

А вот брат Гарри, принц Уильям, в свою очередь, воздержался от теплых поздравлений, предпочтя официальную манеру.

«Желаем герцогу Сассекскому счастливого дня рождения», — написали Уильям и Кейт на своей официальной странице в Instagram.

Поклонники в комментариях возмутились, что будущий британский монарх ничего не пожелал своему брату.

«Это похоже на поздравление постороннего человека! Вежливо, но так мало тепла!», «Серьезно, я найду больше теплых слов для продавца в соседней зеленной лавке», «Разве так поздравляют братьев, ваше высочество», — написали в комментариях.

Стоит отметить, что слухи об охлаждении в отношениях между принцами ходят уже давно. Поговаривали, что причиной размолвки стала женитьба принца Гарри на Меган Маркл, которая не нравилась старшему брату.

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Уильям и Кейт сухо поздравили принца Гарри с днем рождения
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