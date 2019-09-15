Май Абрикосов резко высказался о священнике, который помогал маме Заворотнюк

Звезда «Дома-2» Май Абрикосов (настоящее имя Роман Тертичный) раскритиковал поведение священника, который рассказал СМИ о беседе с матерью Анастасии Заворотнюк.
Напомним, 76-летняя народная артистка Валентина Заворотнюк 1 сентября обратилась в московский храм Воздвижения Креста Господня к отцу Сергию с просьбой помолиться о дочери. Каких-либо подробностей священнослужитель журналистам не сообщал, сказав только, что состояние Анастасии тяжелое.
Май Абрикосов, который сам регулярно посещает храм, отреагировал на эту информацию резко негативно.
«Не первый раз я сталкиваюсь с тем, что священнослужители позволяют себе давать интервью о своих прихожанах. Не думаю, что многим людям хотелось бы, чтобы их сокровенные чувства, которые они открыли священнику, мусолились в прессе», – написал он.
Бывший участник «Дома-2» считает, что посещение церкви – дело интимное, о котором не стоит рассказывать окружающим. Он усомнился, что священники в принципе по уставу имеют право беседовать с журналистами, «будто с друзьями на лавочке», рассказывая о жизни своих прихожан.
«Наверное, скоро у нас появится новая категория священников – «звездные священники», которые с удовольствием будут давать интервью о знаменитостях. Желтая тропа к таким не зарастет, будут все популярнее и популярнее», – отметился Абрикосов в своем блоге.