«Заворотнюк не интересовала, пока не заболела»: Миро возмутилась поведением россиян

Скандальный блогер считает, что люди развлекаются, узнавая про чужое горе.

Известный блогер Лена Миро сравнила россиян с мухами, которые слетаются на новости о тяжелых диагнозах звезд, словно на мед.

больше по теме У Заворотнюк началось воспаление легких Болезнь стала развиваться на фоне ослабления организма актрисы.

Пофилософствовать на эту тему девушка решила в свете событий с Анастасией Заворотнюк, которая в настоящее время находится в тяжелом состоянии в больнице. У нее диагностирована глиобластома (рак мозга), которая вызвала отек мозга и воспаление легких, чтобы хоть как-то облегчить ее состояние врачи были вынуждены погрузить ее в состояние искусственной комы.

«Поразвлекаете себя чужой болью и продолжаете жить по-прежнему: спуская жизнь в унитаз», — резко высказалась Миро о людях, которые стараются узнать новости об актрисе в средствах массовой информации.

Она уверенна, что людьми движет вовсе не сопереживание и любовь, а банальное стремление развлечься. И особенно интересны народу тяжелые диагнозы у молодых и красивых людей, «слишком молодых», чтобы они могли умереть. К таким Миро относит Анастасию Заворотнюк, Юлию Началову, Жанну Фриске.

«Давайте начистоту: ни Началова, ни Заворотнюк не интересовали ни вас, ни СМИ до того, как серьезно заболели», — уверена Лена.

По ее мнению, до болезни их жизни были скучны и неинтересны публике. Но, как только случилась беда, народ неожиданно зашевелился и внезапно проникся к ним участием.

Пост вызвал бурю негодования у поклонников Анастасии Заворотнюк, люди пытаются убедить акулу пера в том, что они искренне сочувствуют звезде.

А как считаете вы, стоит ли это делать? Ведь некоторых людей невозможно заставить изменить свое мнение.