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Дарья Мороз рассказала об одной из главных примет актеров

Актриса поделилась кадром со съемочной площадки.

Дарья Мороз рассказала об одной из главных примет актеров
Дарья Мороз. Фото: HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/D_MOROZ/

Похоже, прошедшая женитьбы своего бывшего супруга Константина Богомолова не произвела на Дарью Мороз. По крайней мере, она никак не отметила на своей странице в социальной сети Instagram это знаменательное событие. Собственно, и на торжество не пошла, как рассказывали друзья артистки. Зато рассказала интересные вещи, относящиеся к ее профессии.

«Святое правило для артиста и одна из главных примет: НИКОГДА не смотреть в глазок кинокамеры! Хорошо, что на современных камерах есть мониторы», — написала звезда сериала «Содержанок» под снимком, сделанным во время работы на площадке.

Кстати, многие подписчики как раз и интересовались у артистки, когда можно будет увидеть второй сезон популярного несколько скандального сериала.

Напомним, ранее Дарья опубликовала очень трогательный и пронзительный пост, посвященный своей маме, актрисе Марине Левтовой.

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АктрисаДарья МорозКонстантин Богомоловприметы

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Дарья Мороз рассказала об одной из главных примет актеров
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