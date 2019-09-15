Дарья Мороз рассказала об одной из главных примет актеров

Похоже, прошедшая женитьбы своего бывшего супруга Константина Богомолова не произвела на Дарью Мороз. По крайней мере, она никак не отметила на своей странице в социальной сети Instagram это знаменательное событие. Собственно, и на торжество не пошла, как рассказывали друзья артистки. Зато рассказала интересные вещи, относящиеся к ее профессии.

«Святое правило для артиста и одна из главных примет: НИКОГДА не смотреть в глазок кинокамеры! Хорошо, что на современных камерах есть мониторы», — написала звезда сериала «Содержанок» под снимком, сделанным во время работы на площадке.

Кстати, многие подписчики как раз и интересовались у артистки, когда можно будет увидеть второй сезон популярного несколько скандального сериала.

Напомним, ранее Дарья опубликовала очень трогательный и пронзительный пост, посвященный своей маме, актрисе Марине Левтовой.