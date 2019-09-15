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Один из создателей «Убойной силы» погиб в ДТП под Санкт-Петербургом

Валерию Боковенко было 73 года.

Один из создателей «Убойной силы» погиб в ДТП под Санкт-Петербургом
Место ДТП с участие автомобиля Валерия Боковенко. Фото: РЕН ТВ

Не стало известного в стране художника-постановщика Валерия Боковенко. Мастер трагически погиб накануне в дорожно-транспортном происшествии под Санкт-Петербургом.

Как отмечает сайт 78.ru, место аварии стал Тосненский район Ленинградской области. Боковенко находился на рулем своей Mazda. Автомобиль вылетел на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с Honda.

Издание пишет, что Валерий Боковенко умер на месте до приезда «неотложки», а второй водитель доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Правоохранители начали по факту ДТП проверку. Им предстоит установить все обстоятельства трагического происшествия, а также определить виновника аварии.

Напомним, Валерий Боковенко в качестве художника-постановщика был занят в такие крупных и популярных проектах, как «Убойная сила», «Морские дьяволы» и «Груз».

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Тэги:

ДТПСериалсериал "Убойная сила"

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Один из создателей «Убойной силы» погиб в ДТП под Санкт-Петербургом
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