Няни сына Топалова и Тодоренко проходят проверку на полиграфе

29-летняя Тодоренко и 33-летний Топалов стали счастливыми родителями в декабре прошлого года. Сейчас они воспитывают сына, хвастаются его успехами и достижениями на своих страницах в Instagram. Но, конечно, только воспитанием маленького Михаила деятельность звезд не ограничивается – каждый из них занимается своими творческими проектами, так что без помощи нянь не обойтись.

По словам Влада Топалова, к выбору нянь они с Региной относятся крайне ответственно.

«Полиграфы, проверка работодателей, медицинские справки. Есть целый ряд отработанной системы», — рассказал артист телеканалу ru.tv.

Кроме того, звезда подчеркивает, что немало важным моментом для них является и наличие у помощниц педагогического и психологического образования. Влад отмечает, что няни – не замена родителей, они помощницы на тот период, когда самим родителям некогда.

Напомним, Топалов и Тодоренко в тайне от всех расписались за пару месяцев до рождения их первенца, в октябре прошлого года. И уже после того, как малыш появился на свет, в июле этого года они сыграли свадьбу на вилле Астор на Амальфитанском побережье.