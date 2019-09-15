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Учитель Заворотнюк увидел добрый знак на фоне слухов о ее болезни

Авангард Леонтьев до сих пор не уверен в точности диагноза, поставленного актрисе.

Учитель Заворотнюк увидел добрый знак на фоне слухов о ее болезни
АНАСТАСИЯ ЗАВОРОТНЮК/GLOBALLOOKPRESS.COM

Новостями об опухоли головного мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк уже сутки пестрят ленты информационных агентств. Между тем, ни близкие, ни, тем более, родные и лечащие врачи до сих пор не проронили ни слова.

Актер Авангард Леонтьев, у которого училась будущая звезда сериала «Моя прекрасная няня», отмечает, что обзвоном всех, на чьи слова можно было бы положиться при получении такой информации, он занимается последние сутки. И никто из этих людей ничего не знает не то, чтобы о страшном раке головного мозга, но и вообще о болезни Анастасии, пишет кр.ru.

«И знаете, я думаю, это добрый знак. Если было бы что-то серьезное, эти люди наверняка были бы в курсе. Скорее всего, все не так серьезно, как пишут. Шансы есть», — уверен актер.

Напомним, ранее портал Teleprogramm.prо рассказывал о подробностях неизлечимой болезни, которая может уже в ближайшие дни унести жизнь Анастасии Заворотнюк, которая находится медикаментозной коме частично парализованная. Кроме того, продюсер Андрей Разин рассказал о том, что семья актрисы уже готовится к уходу звезды из жизни. На этом фоне звезды на своих страницах в Instagram пытаются поддержать и приободрить звезду.

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Учитель Заворотнюк увидел добрый знак на фоне слухов о ее болезни
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