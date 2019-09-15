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«Поздно обратилась за помощью»: появились подробности болезни Заворотнюк

Актрисе не помогла ни отечественная, ни зарубежная медицинская помощь.

«Поздно обратилась за помощью»: появились подробности болезни Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк. Фото: ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Примерно полгода назад Анастасии Заворотнюк поставили точный и неутешительный диагноз – опухоль головного мозга. Однако, недомогать актриса начала гораздо раньше. Утрами звезду мучили головные боли и рвота, но о болезни она не думала, списывала тревожные симптомы на плотный график работы, накопившуюся усталость, стресс или отравление. Потому и к врачам обратилась слишком поздно, пишет «МК».

Онкологи диагностировали у артистки одну из распространенных форм опухоли – глиому. Оперативно проведенная химиолучевая терапия положительных результатов не принесла. Тогда артистка обратилась за помощью к специалистам за границей. Зарубежным медикам тоже не удалось помочь Заворотнюк, тогда она вернулась в Россию. Однако, все, что на этот момент могли сделать врачи – облегчить ход болезни, но уже, увы, не излечить заболевание. В это время на фоне прогрессирующей опухоли артистке перестали помогать обезболивающие препараты.

Примерно неделю назад Анастасия обратилась в частную клинику, где специалисты уже отметили у нарушение походки, свидетельствующие об увеличении опухоли. Кроме того, в связи с приемом гормональных препаратов, артистка серьезно прибавила в весе и начала отекать. В настоящее время врачи ввели Заворотнюк в медикаментозную кому, в больницу, где находится звезда, экстренно прибыли родные – мама и муж Петр Чернышев.

Напомним, накануне своим мнением и прогнозами на исход болезни поделился сотрудник Центра радиохирургии НИИ им. Н.В. Склифосовского Вячеслав Рак. Врач также настаивает на том, шансов излечиться у актрисы нет априори, она больна неизлечимо. Как сказал специалист, главная сложность болезни актрисы состоит в том, что она прорастает сквозь здоровые ткани головного мозга.

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«Поздно обратилась за помощью»: появились подробности болезни Заворотнюк
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