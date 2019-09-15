Заворотнюк лежит в клинике, «значительно уступающей в онкологическом профиле»

Как недавно сообщал портал Teleprogramma.pro, к частично парализованной Анастасии Заворотнюк в больницу приехали взволнованные мама и супруг. Но вот, что это за клиника и где находится, стало известно только сейчас.

По информации издания «Газета.ру», медицинское учреждение находится на северо-востоке центра Москвы. При этом утверждается, что больница «значительно уступает в онкологическом профиле». Такое решение было принято в связи с тем, что специализированное лечение, учитывая ее нынешнее состояние, уже не показано.

При этом отмечается, пока журналисты пытались выяснить, в какой клинике находится звезда сериала «Моя прекрасная няня», они обзванивали онкологические центры столицы. Представители медицинских учреждений им рассказывали, что хорошо знакомы с Анастасией, поскольку она не раз приезжала к ним с благотворительными целями.

Напомним, в настоящее время Анастасия Заворотнюк частично парализована и находится в медикаментозной коме.