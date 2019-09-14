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Собчак сравнила своих гостей на свадьбе с цирком шапито

Светская львица призналась, что торжество было хорошим спектаклем от режиссера Богомолова

Собчак сравнила своих гостей на свадьбе с цирком шапито
Собчак и Богомолов/globallookpress.com

Собчак на своей странице в Facebook рассыпалась в комплиментах себе и мужу по поводу прошедшей свадьбы. Торжество она назвала лучшей театральной постановкой Константина Богомолова.

«Богомолов, не даром, что режиссер, эту свадьбу сотворил, довел до прекрасного абсурда в абсолюте», — написала светская львица.

Не случайно часть номеров на торжестве представляли собой чистый перформанс с практически стертой гранью между реальностью и фантазией.

Ксения Анатольевна отметила, что и ее высокие гости на свадебном торжестве уровня Пескова и Баскова – тоже являются частью шоу, частью «деконструированного шапито». Собчак на этом не остановилась в эпитетах и пошла дальше, назвав свою свадьбу «самой кникальной постановкой» режиссера Богомолова.

«Ибо сыграть все это вторым дублем или вторым составом уже невозможно», — объяснила она.

Прокомментировала молодая жена и историю с катафалком на своей свадьбе.

«Мы-то с вами знаем, что «смерть — это только начало». А жить эту жизнь, как по мне, стоит только ради молодости, красоты и искусства. Браво молодоженам! И храни нас Господь», — написала она.

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Собчак сравнила своих гостей на свадьбе с цирком шапито
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