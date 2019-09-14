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Резиденты Comedy Club высмеяли ситуацию с пожарами в Сибири

По сюжету юмористов, акулы пера не видят очевидных вещей.

Резиденты Comedy Club высмеяли ситуацию с пожарами в Сибири
Гарик Харламов/globallookpress.com

В пародии приняли участие Гарик Харламов, изобразивший чиновника из Сибирского округа Анатолия Шапакина, и Марина Кравец, сыгравшая телеведущую.

На протяжении всего сюжета ответственный за пожаротушение чиновник периодически появляется в кадре. За его спиной показывается обстановка, которая на самом деле происходит в Сибири.

Сначала это редкий лес, потом горящие деревья, затем огонь перекидывающийся на самого Шапакина. Однако ничто не смущает стойкого госслужащего, который твердит, как заведенный: «Все хорошо, ситуация под контролем».

Телеведущая при этом периодически переключается на более важные новости, вроде съезда катамаранщиков или триумфа брянских виноделов.

В заключительной части пародии Шапакин отходит в мир иной, а ведущая сообщает, что на его могилу люди несут венки с надписями: «Все хорошо», «ситуация под контролем».

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Тэги:

Comedy ClubГарик ХарламовГарик Харламов и Кристина АсмусМарина Кравецпрограмма "Comedy Club"

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Резиденты Comedy Club высмеяли ситуацию с пожарами в Сибири
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