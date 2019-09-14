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Мнение эксперта: медики не прекращали бороться за Заворотнюк

В России это запрещено на законодательном уровне.

Мнение эксперта: медики не прекращали бороться за Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк/globallookpress.com

Нейрохирург Центра радиохирургии НИИ им. Склифосовского Вячеслав Рак рассказал КП, что парализованную Анастасию Заворотнюк не могли отключить от интенсивной терапии.

По его словам, это не позволяют делать законы России, врачи обязаны бороться за жизнь своих пациентов до конца. Поэтому даже безнадежно больных людей держат в реанимации до последнего, наблюдая за их состоянием.

Иногда таким больным неожиданно становится легче, но, как говорит врач, их процент с диагнозом Заворотнюк очень мал. К сожалению, рак мозга – очень агрессивное заболевание, которое до сих пор считается неизлечимым. Максимум, на что способна современная медицина – это протянуть существование человека на пять лет.

Увы, но такие опухоли, как глиобластома, могут протекать первое время практически без симптомов, поэтому больные нередко поступают на лечение уже на последних стадиях, когда любое медикаментозное вмешательство становится практически бесполезным.

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Мнение эксперта: медики не прекращали бороться за Заворотнюк
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