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Новая группа Тилля Линдеманна выпустила первый сингл

Солист Rammstein вернулся к работе в рамках проекта Lindemann.

Новая группа Тилля Линдеманна выпустила первый сингл
Тилль Линдеманн/фото: globallookpress.com

Близкий друг Светланы Лодбоды, вокалист групп Rammstein и Pain Тилль Линдеманн несколько лет назад создал металл-проекта Lindemann совместно со шведским музыкантом и лидером группы  Hypocrisy Петером Тэгтгреном.

Группа недавно выпустила первый за четыре года сингл Steh Auf и клип на него. Ролик появился на YouTube. 

Steh Auf стал первой выпущенной группой песней с 2015 года, когда у дуэта вышел первый альбом Skills in Pills. Релиз второго альбома Lindemann под названием F&M запланирован на 22 ноября 2019 года. 

Можно предположить, что как и сингл  Steh Auf, весь сборник будет состоять из песен на немецком языке. Прошлая работа группы была англоязычной. 

Отметим, что Линдеманну приписывают роман со Светланой Лободой. Более того, фанаты уверены, что Тилль является отцом младшей дочки российской певицы Тильды. Однако и Лобода, и Линдеманн отказываются отвечать на вопросы по этой теме и не подтверждают свои близкие отношения. Тем не менее Тилль не скрывает, что стал чаще бывать в Москве и приезжает сюда с удовольствием. В июле этого года Лобода посетила концерт Rammstein в компании старшей дочери Евы и снимала все происходящее на смартфон.

 

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Новая группа Тилля Линдеманна выпустила первый сингл
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