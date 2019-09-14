Новая группа Тилля Линдеманна выпустила первый сингл

Близкий друг Светланы Лодбоды, вокалист групп Rammstein и Pain Тилль Линдеманн несколько лет назад создал металл-проекта Lindemann совместно со шведским музыкантом и лидером группы Hypocrisy Петером Тэгтгреном.

Группа недавно выпустила первый за четыре года сингл Steh Auf и клип на него. Ролик появился на YouTube.

Steh Auf стал первой выпущенной группой песней с 2015 года, когда у дуэта вышел первый альбом Skills in Pills. Релиз второго альбома Lindemann под названием F&M запланирован на 22 ноября 2019 года.

Можно предположить, что как и сингл Steh Auf, весь сборник будет состоять из песен на немецком языке. Прошлая работа группы была англоязычной.

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Отметим, что Линдеманну приписывают роман со Светланой Лободой. Более того, фанаты уверены, что Тилль является отцом младшей дочки российской певицы Тильды. Однако и Лобода, и Линдеманн отказываются отвечать на вопросы по этой теме и не подтверждают свои близкие отношения. Тем не менее Тилль не скрывает, что стал чаще бывать в Москве и приезжает сюда с удовольствием. В июле этого года Лобода посетила концерт Rammstein в компании старшей дочери Евы и снимала все происходящее на смартфон.