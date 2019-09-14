НОВОСТИ

Коллега Заворотнюк подтвердила, что беременность актрисы была настоящей

Она уверенна, что Анастасия не могла так убедительно обманывать окружающих.

Коллега Заворотнюк подтвердила, что беременность актрисы была настоящей
Анастасия Заворотнюк/globallookpress.com

Сейчас многие строят предположения, почему у Анастасии Заворотнюк столь стремительно развился рак мозга. Одна из популярных версий – суррогатное материнство, перед которым любимица публики якобы проходила усиленную гормональную терапию.

После нее, согласно этой версии, она смогла отдать зародившуюся яйцеклетку суррогатной матери. А та благополучно выносила ее дочь, и год назад на свет появилась долгожданная дочь Мила.

Коллега Заворотнюк опровергла эту информацию в интервью КП. Она случайно повстречала Анастасию и ее мужа фигуриста Петра Чернышева в одном из крупных московских центров планирования семьи. Актриса и ее супруг не знали, что их видят знакомые и вели себя вполне естественно. Петр трогал живот своей супруги, а ты выглядела очень грузно, заметно прибавившей в весе. Живот, по словам ее знакомой, был явно настоящим.

Ранее сама актриса объясняла, что она не афишировала свою беременность из-за того, что считала этот момент интимным, не для публики.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия ЗаворотнюкАнастасия Заворотнюк и Петр ЧернышевАнастасия Заворотнюк последние новостиРак у Заворотнюк

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Коллега Заворотнюк подтвердила, что беременность актрисы была настоящей
Интересно?
Поделись с друзьями: