Коллега Заворотнюк подтвердила, что беременность актрисы была настоящей

Она уверенна, что Анастасия не могла так убедительно обманывать окружающих.

Сейчас многие строят предположения, почему у Анастасии Заворотнюк столь стремительно развился рак мозга. Одна из популярных версий – суррогатное материнство, перед которым любимица публики якобы проходила усиленную гормональную терапию.

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После нее, согласно этой версии, она смогла отдать зародившуюся яйцеклетку суррогатной матери. А та благополучно выносила ее дочь, и год назад на свет появилась долгожданная дочь Мила.

Коллега Заворотнюк опровергла эту информацию в интервью КП. Она случайно повстречала Анастасию и ее мужа фигуриста Петра Чернышева в одном из крупных московских центров планирования семьи. Актриса и ее супруг не знали, что их видят знакомые и вели себя вполне естественно. Петр трогал живот своей супруги, а ты выглядела очень грузно, заметно прибавившей в весе. Живот, по словам ее знакомой, был явно настоящим.

Ранее сама актриса объясняла, что она не афишировала свою беременность из-за того, что считала этот момент интимным, не для публики.