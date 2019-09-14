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Ким Кардашян поделилась, как сложно ей дается материнство

Звезда телешоу больше не намерена заводить детей.

Ким Кардашян поделилась, как сложно ей дается материнство
Фото: Globallookpress.com

Ким Кардашян — образец современной успешной женщины. Счастливый брак, любящий муж, четверо детей, блестящая карьера. Но за кулисами, как обычно все оказывается далеко не так радужно.

Знаменитость признается, что растить четырех детей — чрезвычайно тяжело. Она твердо заявила, что в будущем больше никогда не будет заводить детей.

«Больше никогда никаких детей! Когда ты должен каждую секунду отвечать за малыша, это.. я даже не могу сказать тебе, на что походе каждое мое утро», — цитирует звезду Daily Mail.

Она подчеркнула, что очень любит всех своих детей, но любовь не отменяет усталости и выгорания. В то же время она не скрывает, что ей помогает няня и уборщица.

«Я очень ценю всю помощь, которую получаю. Но моему мужу не хватает моего внимания, мы даже не успеваем поговорить. Но он понимает, что больше всего им нужны мама и папа», — сказала Кардашян.

Отметим, знаменитая пара воспитывает 6-летнюю Норт, 3-летнего Сэнта, полуторагодовалую Чикаго и 4 месячного Псалма.

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Ким Кардашян поделилась, как сложно ей дается материнство
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