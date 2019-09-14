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Анастасия Решетова резко ответила всем сомневающимся в ее романе с Тимати

Модель поставила на место клеветников и издания, поддерживающих слухи.

Анастасия Решетова резко ответила всем сомневающимся в ее романе с Тимати
Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Анастасию Решетову и Тимати часто называют одной из самых красивых пар среди знаменитостей. Молодая семья готовится в появлению первенца и выглядит совершенно счастливой на фото, но появились слухи, что все «счастье на камеру» не более, чем пиар ход.

Телеграм-каналы «Только никому…» и Dark Cosmo опубликовали у себя слова инсайдеров о том, что роман Решетовой и Тимати — фальшивые.

«Мне тут сотрудница одной известной госкорпорации нашептала, что Решетова и Тимати это все фейк и ребенок не его и живут совершенно в разных местах. У нее своя огромная квартира от какого-то женатого чиновника», — приводит соцсети слова анонимного источника.

Модель пришла в ярость от подобных разговоров и на своей странице в Instagram жестко ответила всем, кто распространяет слухи о ее семье.

Анастасия Решетова. Фото
Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

«Те люди, кто пишет в Телеграм-каналы, и сами каналы, которые публикуют эту ересь. У меня к вам вопрос: вы под чем находитесь, когда это дерьмо про нас сочиняете? А новости про то, что у меня живот накладной, уже были или я пропустила что-то? )) Прикройте свои рты уже наконец и не лезьте в чужую семью», — написала Анастасия.

Стоит напомнить, что впервые поклонники заговорили о романе между Тимати и Решетовой еще в 2015 году, но пара скрывала свои отношения еще два года прежде, чем в соцсетях появилось их первое совместное фото.

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Анастасия РешетоваТимати

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Анастасия Решетова резко ответила всем сомневающимся в ее романе с Тимати
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