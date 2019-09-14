Пригожин поддержал инициативу Минкульта о воспитании детей на The Beatles

Он считает, что британская рок-группа лучше «маргинальной тошниловки».

Инициатива отечественного Министерства культуры о введении в школьную программу композиций The Beatles и Nirvana нашла поддержку в лице продюсера Иосифа Пригожина, сообщает портал радиостанции «Говорит Москва».

В разговоре с журналистом музыкальный деятель назвал ливерпульскую четверку «классикой» и предложил людям не акцентироваться на том, что это иностранная группа. В данном случае совершенно неважно в какой стране жили исполнители, их будут слушать веками и на всех континентах.

По его мнению, The Beatles и Nirvana могут стать хорошим примером для российских школьников.

«Лучше воспитываться на The Beatles, чем на какой-то маргинальной тошниловке», — сказал Иосиф Пригожин.

Он отметил, что 16 лет назад в Москву приезжал Маккартни, и на его концерт ходил сам президент Владимир Путин.

Напомним, ранее портал минкульта России сообщил о расширении школьных нормативов. Кроме Beatles и Nirvana, в списке появился Васнецов, Врубель, Рерих, Леонардо да Винчи.