Разин заявил, что Заворотнюк сгубила новая методика омоложения

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин считает, что здоровье актрисы Анастасии Заворотнюк подкосила так называемая новая методика омоложения. В ней используются стволовые клетки. Еще 15 лет назад звезда сериала «Моя прекрасная няня» спрашивала Разина, «пробовал ли он стволовые клетки». Она считала, что за этой методикой будущее и она продлевает жизнь.

Как сказал Разин, в середине двухтысячных годов было модно быть молодым. Именно эта же методика сгубила певицу Жанну Фриске, которая скончалась в 2015 году. Также он считает, что звезда испытала стресс от многолетней истории с долгами по ипотеке.

Продюсер подчеркнул, что Заворотнюк давно понимала, что ее дни сочтены. «Это такой же диагноз, как у Хворостовского, и как у Фриске. И родные ее готовятся к уходу. Это очень страшно», — заметил он в интервью «Комсомольской правде».

Отметим, что Анастасия Заворотнюк уже практически полгода не появлялась на публике. Последний раз ее видели в Ереване на открытии ювелирного салона. Сейчас, по неподтверждённой информации, звезда сериала «Моя прекрасная няня» находится в медикаментозном сне. Ее состояние врачи оценивают, как критическое.

За последнее время сразу несколько ведущих нейрохирургов страны высказались относительно здоровья звездной пациентки. Медики считают, что спасти Заворотнюк уже не удастся. Максимум, что сейчас могут сделать врачи — это продлить ей жизнь на несколько месяцев, а возможно и лет.

Отметим, что супруг актрисы Петр Чернышев сейчас находится в клинике около жены. Он следит за ее состоянием. Фигурист прервал выступления в ледовых шоу. Его заменил другой фигурист.