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Звезда фильма «Чернобыль. Зона отчуждения» попал в аварию

30-летнего актера «Гоголь-центра» Ивана Фоминова доставили в больницу с синяками и ссадинами.

Звезда фильма «Чернобыль. Зона отчуждения» попал в аварию
https://www.instagram.com/vanyafominov/

Очередной съемочный день для актера Ивана Фоминова, известного по ролям в фильмах «Чернобыль. Зона отчуждения» и «Околофутбол», закончился в больнице.

В автобус, в котором актер ехал вместе со съемочной группой, на большой скорости врезался автомобиль. ДТП случилось на Стандартной улице в Алтуфьевском районе Москвы.

Актер получил несколько травм: с места столкновения его на «скорой» доставили в больницу. Впрочем, выписали Ивана в тот же день после осмотра.

А 14 сентября актер уже смог вернуться к работе. «Работаем», — подписал Фомин очередной кадр со съемок.

Напомним, 12 сентября в ДТП попал и известный художник Никас Сафронов. Он и его друг ехали в подмосковную Барвиху на вечер памяти Аллы Вербер, когда в их автомобиль врезалась машина.

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«Чернобыль. Зона отчуждения»Иван Фоминов

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Звезда фильма «Чернобыль. Зона отчуждения» попал в аварию
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