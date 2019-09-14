Звезда «Отчаянных домохозяек» попала за решетку

Актриса Фелисити Хаффман, известная по своей роли в сериале «Отчаянные домохозяйки», оказалась в тюрьме. Причиной заключения звезды стала взятка, которую она дала руководству университета, чтобы облегчить поступление своей дочери.

По данным CNN, суд приговорил Хаффман к году условно, штрафу в размере 30 тыс. долларов, а также 250 часам исправительных работ. Но полностью избежать заключения актрисе не удалось, ей предписано провести за решеткой две недели.

По версии следствия, актриса заплатила администрации вуза 15 тысяч долларов в обмен на повышение количества баллов для своей дочери. Стоит отметить, что о скандале стало известно еще весной нынешнего года.

Всего обвинения в коррупции предъявили 50 подозреваемым. Хаффман оказалась в числе 14 родителей, которые сознались в содеянном сами. Издание утвеждает, что подговорил семьи абитуриентов некий Уилльям Сингер, возглавляющий компанию, занимающуюся подготовкой будущих студентов к поступлению.