Нейрохирург Вячеслав Рак заявил, что Заворотнюк неизлечимо больна

По его словам, провести операцию сейчас просто уже невозможно.

Сотрудник Центра радиохирургии НИИ им. Н.В. Склифосовского, который специализируется на заболеваниях головного мозга Вячеслав Рак заявил, что актриса Анастасия Заворотнюк неизлечимо больна и шансов на полное выздоровление нет априори. Как сказал специалист, главная сложность болезни актрисы – глиобластомы — состоит в том, что она прорастает сквозь здоровые ткани головного мозга.

Как он уверяет, медики просто не знают, настоящий размер опухоли. Компьютерная томограмма или МРТ не дают точной картины происходящего. Опухоль, как правило, на два-три сантиметра больше, чем она на самом деле видится специалистам после МРТ.

Как заявил врач, скорее всего Заворотнюк уже не могут провести операцию, потому что она в коме. В ее случае используется химиотерапия комбинированная с лучевой. Только она способна продлить жизнь пациенту. Да и то ненадолго. Случаи, когда пациенты жили больше пяти лет — единицы.

«Иногда отек мозга можно снять с помощью гормональных препаратов, но если это помогло, значит, двигательные центры уже разрушены и тогда наступает паралич. При таком сценарии, как правило, события развиваются стремительно: в течение нескольких дней после даже легкого пареза состояние ухудшается до критического», — заявил специалист.

Рак добавил, что данная опухоль очень агрессивна. С ней нельзя ничего сделать даже на первичных стадиях, а зезда запустила болезнь, не сразу обратившись за помощью, сообщает «Комсомольская правда».