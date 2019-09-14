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60-летний актер Александр Балуев перенес операцию

По данным СМИ, мужчина почувствовал себя плохо и его пришлось госпитализировать.

60-летний актер Александр Балуев перенес операцию
Александр Балуев. фото: globallookpress.com

14 сентября в прессу поступила информация, что известный театральный и кино актер Александр Балуев был госпитализирован. Звезда сериала «Спецназ» почувствовал себя плохо и обратился к медикам за помощью.

60-летнему артисту пришлось провести полное обследование, так как он пожаловался на проблемы со здоровьем. В итоге мужчина был экстренно прооперирован. По данным канала «Рен-ТВ», сейчас Балуев чувствует себя хорошо.

Напомним, что Александр Николаевич снялся в десятках различных кинокартин. Поклонникам он полюбился за роль в фильме Станислава Говорухина «Благословите женщину», где вместе с ним снялась Светлана Ходченкова. В одном из недавних интервью актер рассказал, что для него является основой гармоничных любовных отношений.

Александр Балуев на съемках фильма. фото
Александр Балуев на съемках фильма «Когда ее совсем не ждешь». фото: globallookpress.com

Отметим, что не так давно стало известно, что в больнице также находится актриса Анастасия Заворотнюк. По некоторым данным, у нее диагностировали последнюю стадию рака мозга. Пока официально представители звезды не подтвердили информацию о ее госпитализации. Однако в СМИ поступили сведения, что у женщины произошел отек мозга и ее пришлось ввести в медикаментозную кому.

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Александр Балуевгоспитализация звездыоперация звездыроссийские актёры

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60-летний актер Александр Балуев перенес операцию
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