60-летний актер Александр Балуев перенес операцию

По данным СМИ, мужчина почувствовал себя плохо и его пришлось госпитализировать.

14 сентября в прессу поступила информация, что известный театральный и кино актер Александр Балуев был госпитализирован. Звезда сериала «Спецназ» почувствовал себя плохо и обратился к медикам за помощью.

60-летнему артисту пришлось провести полное обследование, так как он пожаловался на проблемы со здоровьем. В итоге мужчина был экстренно прооперирован. По данным канала «Рен-ТВ», сейчас Балуев чувствует себя хорошо.

Напомним, что Александр Николаевич снялся в десятках различных кинокартин. Поклонникам он полюбился за роль в фильме Станислава Говорухина «Благословите женщину», где вместе с ним снялась Светлана Ходченкова. В одном из недавних интервью актер рассказал, что для него является основой гармоничных любовных отношений.

Отметим, что не так давно стало известно, что в больнице также находится актриса Анастасия Заворотнюк. По некоторым данным, у нее диагностировали последнюю стадию рака мозга. Пока официально представители звезды не подтвердили информацию о ее госпитализации. Однако в СМИ поступили сведения, что у женщины произошел отек мозга и ее пришлось ввести в медикаментозную кому.