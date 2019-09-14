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Эдвард Сноуден тайно женился в России

Любопытно, что свою любовь бывший сотрудник Агентства национальной безопасности встретил на сайте знакомств.

Эдвард Сноуден тайно женился в России
https://www.instagram.com/lsjourney/

Современный «агент 007», попросивший политического убежища в России, Эдвард Сноуден в последнее время позабыл о секретности и даже соглашается на фоточки для Instagram своей избранницы.

Может поэтому парень и впервые рассказал о женитьбе, которая случилась два года назад и была тайной.

Как оказалось бывший агент национальной безопасности США, женился в 2017-м году в одном из российских ЗАГСов. Супруга актера — Линдси Миллс. Друзей и близких на церемонии не было.

Любопытно, что с девушкой парень познакомился еще в 22 года на одном из сайтов знакомств.

Миллс не знала, что ее любимый человек — сотрудник спецслужб, планирующий побег из Америки. Свой поступок Эдвард объяснил тем, что в этом случае Линдси была бы соучастницей. Он же старался ее всячески от этого отгородить.

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Линдси МиллсЭдвард Сноуден

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Эдвард Сноуден тайно женился в России
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