Эдвард Сноуден тайно женился в России

Современный «агент 007», попросивший политического убежища в России, Эдвард Сноуден в последнее время позабыл о секретности и даже соглашается на фоточки для Instagram своей избранницы.

Может поэтому парень и впервые рассказал о женитьбе, которая случилась два года назад и была тайной.

Как оказалось бывший агент национальной безопасности США, женился в 2017-м году в одном из российских ЗАГСов. Супруга актера — Линдси Миллс. Друзей и близких на церемонии не было.

Любопытно, что с девушкой парень познакомился еще в 22 года на одном из сайтов знакомств.

Миллс не знала, что ее любимый человек — сотрудник спецслужб, планирующий побег из Америки. Свой поступок Эдвард объяснил тем, что в этом случае Линдси была бы соучастницей. Он же старался ее всячески от этого отгородить.