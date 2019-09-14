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Создатели сериала «Друзья» объяснили, что мешает перезапуску

Авторы популярного шоу уверены, что фанатам не нужна «перезагрузка».

Создатели сериала «Друзья» объяснили, что мешает перезапуску
Фото: eastnews.ru

Если вы, как и большинство фанатов телешоу «Друзья» с нетерпением ожидаете продолжения любимого сериала, то 25 лет — достаточный срок, чтобы перестать. Авторы ситкома объяснили, почему они не намерены перезапускать его.

Создатели ТВ-проекта твердо дали понять, что продолжения ожидать не следует. По их мнению, любая «перезагрузка» только ухудшит воспоминания о любимом шоу для тысяч людей по всему миру.

«Мы не будем делать шоу с воссоединением, не будем делать «перезагрузку». Что бы мы ни сделали, это никогда не превзойдет то, что мы сделали раньше», — приводит Variety слова одного из создателей сериала, Марты Кауфман.

Ее соавтор Кевин Брайт придерживается такого же мнения. По его словам, они с Мартой и остальной командой делали именно то шоу, какое хотели и именно столько, сколько планировали.

«Я понимаю вашу ностальгию. Если вы действительно хотите увидеть Росса, Рэйчел, Джои, Монику, Чендлера и Фиби сегодня, вы все еще можете — только не в форме перезагрузки», — заявил он.

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сериал "Друзья"

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Создатели сериала «Друзья» объяснили, что мешает перезапуску
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