Миро назвала Собчак «сельской Маргаритой», а Богомолова «бесталанным Мастерком»

Блогер Лена Миро в своем «Живом журнале» негативно оценила свадьбу светской львицы Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Торжество, напомним, состоялось в столичном музее Москвы 13 сентября. При этом светскую львицу она назвала «сельской Маргаритой», а ее жениха – «бесталанным Мастерком».

Как сказала Лена Миро, в голове Ксении родился сценарий, согласно которому она Маргарита, а Константин Богомолов – Мастер. Свадьба же стала своеобразным балом Воланда, потому что состоялась в пятницу тринадцатого числа.

Раскритиковала Миро и гостей праздника. Она заявила, что там присутствовали редкостные индивиды и проходимцы. «Только баба Яга и король поп Филипп чего стоят! Не хватало лишь жирного бегемота Максима, но шабаш и без него вышел как в настоящем колхозе. В колхозе имени 50-летия без урожая», — заявила она.

Миро напомнила, что Мастер и Маргарита после воссоединения умерли. Обрели покой, отравившись вином. Как сказала блогер, Собчак создала слабую пародию с претензией на оригинальность. Она считает, что чувство прекрасного в этой паре отсутствует полностью.