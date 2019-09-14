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Миро назвала Собчак «сельской Маргаритой», а Богомолова «бесталанным Мастерком»

Блогер раскритиковала свадьбу знаменитостей.

Миро назвала Собчак «сельской Маргаритой», а Богомолова «бесталанным Мастерком»
Миро нелестно высказалась о свадьбе Собчак и Богомолова/globallookpress.com

Блогер Лена Миро в своем «Живом журнале» негативно оценила свадьбу светской львицы Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Торжество, напомним, состоялось в столичном музее Москвы 13 сентября. При этом светскую львицу она назвала «сельской Маргаритой», а ее жениха – «бесталанным Мастерком».

Как сказала Лена Миро, в голове Ксении родился сценарий, согласно которому она Маргарита, а Константин Богомолов – Мастер. Свадьба же стала своеобразным балом Воланда, потому что состоялась в пятницу тринадцатого числа.

Раскритиковала Миро и гостей праздника. Она заявила, что там присутствовали редкостные индивиды и проходимцы. «Только баба Яга и король поп Филипп чего стоят! Не хватало лишь жирного бегемота Максима, но шабаш и без него вышел как в настоящем колхозе. В колхозе имени 50-летия без урожая», — заявила она.

Миро напомнила, что Мастер и Маргарита после воссоединения умерли. Обрели покой, отравившись вином. Как сказала блогер, Собчак создала слабую пародию с претензией на оригинальность. Она считает, что чувство прекрасного в этой паре отсутствует полностью.

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Миро назвала Собчак «сельской Маргаритой», а Богомолова «бесталанным Мастерком»
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