Пугачева и Галкин проигнорировали «свадьбу года» Собчак и Богомолова

Несколько лет назад Примадонна приходила к светской львице на интервью на телеканал «Дождь».

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин не пришли на «свадьбу года». Напомним, что 13 сентября узами Гименея связали себя светская львица Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов. На торжестве гулял практически весь светский бомонд. Некоторые считали, что на свадьбе возможно и появление «звездного семейства», но чуда не произошло.

Отметим, что несколько лет назад Алла Пугачева приходила к Ксении Собчак на интервью на телеканал «Дождь». С учетом, что Примадонна очень редко общается с прессой, а уж тем более дает интервью, тогда все посчитали, что исполнительница симпатизирует светской львице, раз решилась на откровенную беседу.

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Однако, судя по всему, то общение не оставило желания большего сближения. Впрочем, поговаривают, что светская львица и не рассчитывала, что Пугачева и Галкин придут к ней на свадьбу. Она даже не стала пытать счастья и отправлять им приглашения.

Еще одной звездой, кто проигнорировал свадьбу стала балерина Анастасия Волочкова. Ей было вручено приглашение. Более того, Собчак до последнего момент держала в зале место для «заклятой подруги». Танцовщица ранее говорила, что в таком шоу она отказывается участвовать.