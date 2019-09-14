Пугачева и Галкин проигнорировали «свадьбу года» Собчак и Богомолова

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин не пришли на «свадьбу года». Напомним, что 13 сентября узами Гименея связали себя светская львица Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов. На торжестве гулял практически весь светский бомонд. Некоторые считали, что на свадьбе возможно и появление «звездного семейства», но чуда не произошло.
Отметим, что несколько лет назад Алла Пугачева приходила к Ксении Собчак на интервью на телеканал «Дождь». С учетом, что Примадонна очень редко общается с прессой, а уж тем более дает интервью, тогда все посчитали, что исполнительница симпатизирует светской львице, раз решилась на откровенную беседу.
Однако, судя по всему, то общение не оставило желания большего сближения. Впрочем, поговаривают, что светская львица и не рассчитывала, что Пугачева и Галкин придут к ней на свадьбу. Она даже не стала пытать счастья и отправлять им приглашения.
Еще одной звездой, кто проигнорировал свадьбу стала балерина Анастасия Волочкова. Ей было вручено приглашение. Более того, Собчак до последнего момент держала в зале место для «заклятой подруги». Танцовщица ранее говорила, что в таком шоу она отказывается участвовать.