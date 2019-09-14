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Спиртное или опухоль: что на самом деле погубило Патрика Суэйзи

14 сентября исполнилось ровно десять лет со дня смерти знаменитого актера.

Спиртное или опухоль: что на самом деле погубило Патрика Суэйзи
Фото: Globallookpress.com

Каждый год 14 сентября поклонники Патрика Суэйзи вспоминают любимого артиста. Звезда фильмов «Привидение» и «Грязные танцы» ушел из жизни в 2009 году всего в 57 лет.

В СМИ до сих пор спорят, что же на самом деле сгубило кинозвезды — пьянство или рак? Скончался Суэйзи в больнице после безуспешных попыток врачей победить онкологическое заболевание. Вот только опухоль диагностировали после нескольких лет серьезного злоупотребления спиртным.

В 1990 году супруга Патрика, Лиза Ниеми, потеряла ребенка и врач заявил, что она больше никогда не сможет иметь детей. Это оказалось серьезным испытанием для пары. Актер старался поддерживать жену, как мог, но его самого накрыла депрессия и он не нашел другого выхода, кроме как искать утешения в бутылке.

Несколько лет близкие не могли достучаться до Суэйзи, он становился неуправляемым в состоянии опьянения, потерял множество друзей и предложений о работе. Но вскоре родные убедили его пройти лечение в наркологическом центре. Патрик сумел победить алкоголизм, но выпивка уже успела поразить поджелудочную железу.

Всего болезнь Суэйзи продлилась меньше двух лет. Узнав о диагнозе он всерьез взялся за работу, начал активно сниматься и написал мемуары. Медики боролись за его жизнь, но безрезультатно. В 2009 году у актера обнаружили метастазы в легких и печени. 14 сентября его не стало.

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Патрик Суэйзи

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Спиртное или опухоль: что на самом деле погубило Патрика Суэйзи
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