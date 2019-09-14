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Анастасию Заворотнюк частично парализовало в клинике

Актрисе поставлен диагноз парез правой части тела на фоне тяжелой болезни.

Анастасию Заворотнюк частично парализовало в клинике
Заворотнюк частично парализована/globallookpress.com

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк частично парализована. Ей поставлен в настоящее время неутешительный диагноз – парез правой части тела на фоне тяжелой болезни. Известно, что у супруги фигуриста Петра Чернышева поражена правая рука.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии/globallookpress.com

В данный момент актриса находится в реанимации. Врачи собираются собрать консилиум, чтобы изучить возможность проведения операции. Ранее прошла информация, что звезда находится в медикаментозной коме. Официальной информации от ее директора или родных, впрочем, не поступало, сообщает телеграм канал Mash.

Анастасия Заворотнюк не появлялась на публике практически полгода. В последний раз она была на открытии ювелирного салона в столице Армении Ереване. Это было в апреле нынешнего года. После этого звезда «Моей прекрасной няни» ушла в тень. В течение нескольких месяцев о ней не было никакой информации.

Добавим, что сейчас ходят упорные слухи, что Заворотнюк лечится от онкологического заболевания – рака мозга. Меньше года назад актриса подарила своему супругу дочь. Она прибегла к процедуре ЭКО. Чуть позже Заворотнюк дала интервью. Она признавалась, что безумно счастлива. Тогда никто и подумать не мог, что у звезды вскоре возникнут проблемы со здоровьем.

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Анастасию Заворотнюк частично парализовало в клинике
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