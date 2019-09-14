Анастасию Заворотнюк частично парализовало в клинике

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк частично парализована. Ей поставлен в настоящее время неутешительный диагноз – парез правой части тела на фоне тяжелой болезни. Известно, что у супруги фигуриста Петра Чернышева поражена правая рука.

В данный момент актриса находится в реанимации. Врачи собираются собрать консилиум, чтобы изучить возможность проведения операции. Ранее прошла информация, что звезда находится в медикаментозной коме. Официальной информации от ее директора или родных, впрочем, не поступало, сообщает телеграм канал Mash.

больше по теме В Сети появился снимок Анастасии Заворотнюк с Жанной Фриске Много лет назад звезды вместе участвовали в программе «Минута славы».

Анастасия Заворотнюк не появлялась на публике практически полгода. В последний раз она была на открытии ювелирного салона в столице Армении Ереване. Это было в апреле нынешнего года. После этого звезда «Моей прекрасной няни» ушла в тень. В течение нескольких месяцев о ней не было никакой информации.

Добавим, что сейчас ходят упорные слухи, что Заворотнюк лечится от онкологического заболевания – рака мозга. Меньше года назад актриса подарила своему супругу дочь. Она прибегла к процедуре ЭКО. Чуть позже Заворотнюк дала интервью. Она признавалась, что безумно счастлива. Тогда никто и подумать не мог, что у звезды вскоре возникнут проблемы со здоровьем.