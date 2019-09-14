В Сети появился снимок Анастасии Заворотнюк с Жанной Фриске

Много лет назад звезды вместе участвовали в программе «Минута славы».

На фанатской страничке актрисы и звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк в Instagram появился ее совместный снимок с певицей Жанной Фриске, которая получила широкую известность, когда выступала в группе «Блестящие».

Напомним, что яркая исполнительница скончалась в 2015 году от рака мозга. Сейчас, по слухам, точно такой же диагноз после процедуры ЭКО поставлен Заворотнюк, которая находится в медикаментозном сне.

больше по теме Анастасия Заворотнюк уже почти полгода не появляется на публике Последний раз она выходила в свет в апреле на открытии ювелирного салона в Ереване.

Много лет назад две звезды вместе участвовали в проекте «Минута славы». На фотографии певица и актриса улыбаются друг другу. Они счастливы и еще не представляют, какие испытания им уготованы.

Добавим, что директор Анастасии Заворотнюк Петр Христов сейчас всячески опровергает информацию, что его подопечная находится в коме. Он уверяет, что ему удалось до нее дозвониться. Звезда сказала, что не нужно верить слухам и попросила от нее отстать. Насколько эта информация правдоподобна остается только гадать.