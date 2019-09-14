Кинг одобрил персонажа-гея в сиквеле «Оно»

В разговоре с режиссером писатель заметил, что никогда не думал об этом таким образом, но ему понравилась идея...

«Король ужасов» Стивен Кинг всегда относился с особым вниманием к экранизациям собственных книг и нередко выступал автором сценария…

На этот же раз писатель позволил режиссеру «Оно 2» некую вольность. В частности, Кинг разрешил тому превратить повзрослевшего героя в гомосексуалиста.

Кинг заметил, что никогда не размышлял об этом в таком ключе, но идея, предложенная Андресом Мускьетти, показалась ему любопытной. Более того, ее поддержал и исполнитель роли повзрослевшего Ричи Тозиера комик Билл Хейдер.

«Был долгий разговор, и в конце концов мы решили, что просто сделаем это», — признался актер.

Любопытно, что фильм ужасов «Оно 2» уже установил рекорд по сборам в прокате.