Похудевшая Бритни Спирс продемонстрировала фигуру в бикини

Поп-певица активно занимается спортом и следит за питанием.

На долю 37-летней Бритни Спирс выпало немало испытаний. Сперва буквально на голову девушке свалилась невероятная известность, которая и сыграла с ней злую шутку. Юная Бритни не выдержала колоссального давления и пристрастилась к алкоголю и наркотикам.

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Впоследствии серьезная зависимость от запрещенных препаратов привела к психическому расстройству. Знаменитость положили в клинику, а супруг через суд лишил ее родительских прав.

Сейчас Спирс восстанавливается после выздоровления. За долгое время лечения она потеряла былую физическую форму, поэтому последние месяцы активно занималась спортом и следила за своим питанием.

На днях в Instagram певицы появились фото с отдыха на Гавайях. Звезда надела для фотосессии миниатюрный желтый купальник, подчеркнувший ее плоский живот, тонкую талию и стройные ноги.

«Мое путешествие на Гавайи было посто потрясающим и я уже планирую следующее», — написала она.

Поклонники завалили Спирс комплиментами и напомнили, что уже давно ждут от нее новых песен.