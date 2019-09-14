НОВОСТИ

Похудевшая Бритни Спирс продемонстрировала фигуру в бикини

Поп-певица активно занимается спортом и следит за питанием.

Похудевшая Бритни Спирс продемонстрировала фигуру в бикини
Фото: Globallookpress.com

На долю 37-летней Бритни Спирс выпало немало испытаний. Сперва буквально на голову девушке свалилась невероятная известность, которая и сыграла с ней злую шутку. Юная Бритни не выдержала колоссального давления и пристрастилась к алкоголю и наркотикам.

Впоследствии серьезная зависимость от запрещенных препаратов привела к психическому расстройству. Знаменитость положили в клинику, а супруг через суд лишил ее родительских прав.

Сейчас Спирс восстанавливается после выздоровления. За долгое время лечения она потеряла былую физическую форму, поэтому последние месяцы активно занималась спортом и следила за своим питанием.

На днях в Instagram певицы появились фото с отдыха на Гавайях. Звезда надела для фотосессии миниатюрный желтый купальник, подчеркнувший ее плоский живот, тонкую талию и стройные ноги.

«Мое путешествие на Гавайи было посто потрясающим и я уже планирую следующее», — написала она.

Поклонники завалили Спирс комплиментами и напомнили, что уже давно ждут от нее новых песен.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Бритни СпирсБритни Спирс: последние новостиновое фото Бритни Спирспохудение

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Похудевшая Бритни Спирс продемонстрировала фигуру в бикини
Интересно?
Поделись с друзьями: