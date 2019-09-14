Похудевшая Бритни Спирс продемонстрировала фигуру в бикини

На долю 37-летней Бритни Спирс выпало немало испытаний. Сперва буквально на голову девушке свалилась невероятная известность, которая и сыграла с ней злую шутку. Юная Бритни не выдержала колоссального давления и пристрастилась к алкоголю и наркотикам.
Впоследствии серьезная зависимость от запрещенных препаратов привела к психическому расстройству. Знаменитость положили в клинику, а супруг через суд лишил ее родительских прав.
Сейчас Спирс восстанавливается после выздоровления. За долгое время лечения она потеряла былую физическую форму, поэтому последние месяцы активно занималась спортом и следила за своим питанием.
На днях в Instagram певицы появились фото с отдыха на Гавайях. Звезда надела для фотосессии миниатюрный желтый купальник, подчеркнувший ее плоский живот, тонкую талию и стройные ноги.
«Мое путешествие на Гавайи было посто потрясающим и я уже планирую следующее», — написала она.
Поклонники завалили Спирс комплиментами и напомнили, что уже давно ждут от нее новых песен.