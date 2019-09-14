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50-летняя Дженнифер Лопес хочет ребенка от молодого мужа

Знаменитость уже воспитывает двоих детей от первого брака.

50-летняя Дженнифер Лопес хочет ребенка от молодого мужа
Фото: Globallookpress.com

Дженнифер Лопес вовсю готовится к свадьбе со своим избранником Алексом Родригесом, который младше нее на семь лет. Ранее звезда выразила уверенность, что это будет последний ее брак, поэтому торжество обещает быть незаурядным.

Так, актриса решила, что к алтарю ее поведет 11-летний сын Макс. С датой свадьбы пара, впрочем, пока не определилась. Лопес активно готовится к выходу альбома, а Родригес ближайший месяц будет комментатором матчей чемпионата мира по бейсболу.

В то же время Дженнифер призналась, что хотела бы родить ребенка молодому мужу вскоре после свадьбы. Стоит отметить, что знаменитость воспитывает двойняшек Макса и Эмму, а у Алекса есть две дочери от первого брака — Наташа, 14 лет, и Элла, 11 лет.

Как сообщает Daily Mail, журналист поинтересовался, хотела бы Лопес еще детей в новом браке, и на удивление знаменитость не стала уходить от вопроса, а коротко ответила: «Да».

Напомним, не так давно в прокат вышел фильм «Стриптизерши», где актриса исполнила главную роль. 50-летняя звезда продемонстрировала невероятную пластику и отличную форму, исполняя в картине танцы у шеста.

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50-летняя Дженнифер Лопес хочет ребенка от молодого мужа
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