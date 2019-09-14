50-летняя Дженнифер Лопес хочет ребенка от молодого мужа

Дженнифер Лопес вовсю готовится к свадьбе со своим избранником Алексом Родригесом, который младше нее на семь лет. Ранее звезда выразила уверенность, что это будет последний ее брак, поэтому торжество обещает быть незаурядным.

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Так, актриса решила, что к алтарю ее поведет 11-летний сын Макс. С датой свадьбы пара, впрочем, пока не определилась. Лопес активно готовится к выходу альбома, а Родригес ближайший месяц будет комментатором матчей чемпионата мира по бейсболу.

В то же время Дженнифер призналась, что хотела бы родить ребенка молодому мужу вскоре после свадьбы. Стоит отметить, что знаменитость воспитывает двойняшек Макса и Эмму, а у Алекса есть две дочери от первого брака — Наташа, 14 лет, и Элла, 11 лет.

Как сообщает Daily Mail, журналист поинтересовался, хотела бы Лопес еще детей в новом браке, и на удивление знаменитость не стала уходить от вопроса, а коротко ответила: «Да».

Напомним, не так давно в прокат вышел фильм «Стриптизерши», где актриса исполнила главную роль. 50-летняя звезда продемонстрировала невероятную пластику и отличную форму, исполняя в картине танцы у шеста.