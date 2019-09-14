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Располневшая и без волос: соседка Заворотнюк рассказала о встрече с актрисой

Актриса давно перестала появляться на людях в своем поселке.

Располневшая и без волос: соседка Заворотнюк рассказала о встрече с актрисой
Фото: Globallookpress.com

За «прекрасную няню» Анастасию Заворотнюк сейчас держит кулаки буквально вся страна. По неподтвержденным до конца данным, актриса экстренно госпитализирована в Москве. В СМИ циркулирует информация, что у звезды опухоль мозга, спровоцированная поздним рождением ребенка и ЭКО.

За некоторое время до появления слухов в прессе Анастасия перестала сниматься и появляться на светских мероприятиях. Тем не менее в поселке Крекшино, где знаменитость проживает со своим мужем Петром Чернышевым, ее тоже практически не видели. Причиной, вероятно, было прохождение лечения за границей.

Как сообщает радио «Комсомольская правда», одна из соседок Заворотнюк однажды столкнулась с ней на улице и буквально не узнала.

«Соседка, которая видела ее последний раз несколько недель назад, сказала, что она ее не узнала. Она сказала, что Анастасия выглядела очень полной, потому что она же всегда худенькая была, очень миниатюрная. А тут была очень полная, на голове косынка, нет волос. Вот в таком виде она в последний раз появлялась в своем родном поселке», — рассказала специальный корреспондент издания Алена Мартынова.

В прессе с некоторых пор Заворотнюк начали называть «второй Жанной Фриске», ведь солистке «Блестящих» диагностировали глиобластому вскоре после рождения сына Платона, когда ей было всего 40 лет.

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Располневшая и без волос: соседка Заворотнюк рассказала о встрече с актрисой
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