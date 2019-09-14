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Экстрасенс Леденев предсказал смерть в семье Собчак и Богомолова

Причиной стал их странный заезд на катафалке по улицам Москвы.

Экстрасенс Леденев предсказал смерть в семье Собчак и Богомолова
В семье Собчак и Богомолова может случиться беда/globallookpress.com

Финалист двенадцатого сезона «Битвы экстрасенсов» Анатолий Леденев заявил, что в новоиспеченной семье светской львицы Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова в самое ближайшее время может случиться смерть. Причем на тот свет отправятся, возможно, даже оба супруга.

Ксения Собчак. Фото
Собчак может накликать на себя беду поездкой на катафалке/globallookpress.com

Такие выводы Леденев сделал после того, как увидел странную картину. Как известно, Собчак и Богомолов в день своей свадьбы арендовали катафалк, на котором разъезжали по улицам столицы. Подпись на похоронной машине гласила: «Пока смерть не разлучит нас».

Как считает Леденев, очнь опасно так шутить с судьбой. Он прекрасно понимает, что звезды хотели таким способом попиариться, но экстрасенс уверен, что они совершили большую глупость, за которую придет неминуемая расплата. Машина, как он сказал, предназначена для перевозки трупов. По его словам, данный автомобиль несёт в себе определённую энергию. Собчак, не подозревая, задала курс на негативную ситуацию.

Леденев добавил, что отец Собчак в гробу не один раз перевернулся за поведение светской львицы. Сейчас она этого не понимает, но в скором времени все осознает. Правда, будет уже поздно, сообщает «Лайф».

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Экстрасенс Леденев предсказал смерть в семье Собчак и Богомолова
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