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«Все молодые»: Агутин поделился архивной записью «Песни года-1995»

Певец вспомнил, что тогда он еще не встречался с Анжеликой Варум.

«Все молодые»: Агутин поделился архивной записью «Песни года-1995»
ЛЕОНИД АГУТИН/INSTAGRAM.COM/AGUTINLEONID/

В последнее время Леонид Агутин усиленно и, как признавался сам артист, трудно, но интересно работал над созданием своего испаноязычного альбома и его русской версии. Сейчас дело, похоже, уже движется к завершению. Потому в ленте звезды в Instagram все чаще стали появляться посты на отвлеченные темы.

Очень любопытной оказалась последняя публикация артиста, в которой он поделился со своими фанатами архивной записью популярного песенного фестиваля «Песня года», датированной 1995 годом.

«Это 1995 год! Песня года. Молодые, забавные… Кстати, мы еще два года не были вместе с Анжеликой, но нас постоянно как будто подталкивали друг к другу. Всем все было понятно раньше нас самих», — пишет, вспоминая, Леонид.

Напомним, Леонид Агутин и Анжелика Варум вместе уже 22 года. За это время звезды узнали друг о друге все. Но все же иногда, как рассказала недавно артистка, ей приходится напоминать супругу о некоторых вещах.

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Анжелика ВарумзвездыЛеонид АгутинЛеонид Агутин последние новостиПесня года

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«Все молодые»: Агутин поделился архивной записью «Песни года-1995»
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