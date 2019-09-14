Брэд Питт рассказал о работе в фастфуде

Брэд Питт — один из самых популярных актеров нашего времени. Звезда фильмов «Бойцовский клуб» и «Семь лет в Тибете» после развода со своей знаменитой женой Анджелиной Джоли ненадолго взял творческую паузу для того, чтобы вновь блеснуть в новой картине Тарантино «Однажды в… Голливуде».

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Агенты актера постоянно получают массу приглашений от режиссеров, но выяснилось, что начинал Питт вовсе не с ролей роковых красавцев. Выступая на пятничном шоу «Эллен ДеДженерес», 55-летний артист поделился, что впервые снялся для рекламного ролика сети быстрого питания «El Pollo Loco», что переводится на русский как «сумасшедшая курица».

«Человек должен есть, тут нечего стыдиться», — заявил Брэд.

В то же время он признался, что работодатель сильно недоплатил ему за сыгранную роль. Отвечая на вопрос ведущей, сколько он получил за свою первую работу на экране, он ответил: «Не помню, но меня сильно обманули».

Стоит напомнить, что ранее Питт задумался о новой карьере в кино. По его словам, быть «по ту сторону камеры» и заниматься кинопроизводством ему сейчас интереснее, чем исполнять роли.