НОВОСТИ

Брэд Питт рассказал о работе в фастфуде

Кинозвезда поделился воспоминаниями о первом появлении на экране.

Брэд Питт рассказал о работе в фастфуде
Фото: Globallookpress.com

Брэд Питт — один из самых популярных актеров нашего времени. Звезда фильмов «Бойцовский клуб» и «Семь лет в Тибете» после развода со своей знаменитой женой Анджелиной Джоли ненадолго взял творческую паузу для того, чтобы вновь блеснуть в новой картине Тарантино «Однажды в… Голливуде».

Агенты актера постоянно получают массу приглашений от режиссеров, но выяснилось, что начинал Питт вовсе не с ролей роковых красавцев. Выступая на пятничном шоу «Эллен ДеДженерес», 55-летний артист поделился, что впервые снялся для рекламного ролика сети быстрого питания «El Pollo Loco», что переводится на русский как «сумасшедшая курица».

«Человек должен есть, тут нечего стыдиться», — заявил Брэд.

В то же время он признался, что работодатель сильно недоплатил ему за сыгранную роль. Отвечая на вопрос ведущей, сколько он получил за свою первую работу на экране, он ответил: «Не помню, но меня сильно обманули».

Стоит напомнить, что ранее Питт задумался о новой карьере в кино. По его словам, быть «по ту сторону камеры» и заниматься кинопроизводством ему сейчас интереснее, чем исполнять роли.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Брэд ПиттБрэд Питт последние новости

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Брэд Питт рассказал о работе в фастфуде
Интересно?
Поделись с друзьями: