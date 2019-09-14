Билан вспомнил «соприкосновения рукавами» с Собчак в начале двухтысячных

Певец намекнул, что много лет назад у него был роман со светской львицей.

Певец Дима Билан в Instagram поздравил светскую львицу и свою давнюю подругу Ксению Собчак и ее супруга, режиссера Константина Богомолова, со свадьбой. Он пожелал им быть всю жизнь рядом друг с другом невероятно счастливыми и «перевернуть этот мир». Он отметил, что и Собчак, и Богомолов очень рискованные люди и им это все подвластно.

Билан добавил, что этот брак наделал очень много шума, но ему радостно видеть любовь двух счастливых людей. При этом музыкант, который, кстати, на днях угодил в неприятную историю, выйдя на выступление в Самаре в пьяном виде, сказал, что рад за светскую львицу всем сердцем.

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«Я знаю Ксению с самого начала 2000-х годов, и можно сказать, даже приятельствовал, слегка соприкасаясь рукавами. И помнится, когда я писал свою книгу «От хулигана до мечтателя», то спрашивал разрешения Ксении рассказать наши небольшие истории знакомства», — заявил Дима Билан.

Также музыкант стал человеком, который в 2012 году объявил всем фанатам Собчак, что она завела страничку в Instagram. Тогда многие поклонники светской львицы сомневались, что в соцсетях появляется именно она.