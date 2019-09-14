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Анастасия Заворотнюк уже почти полгода не появляется на публике

Последний раз она выходила в свет в апреле на открытии ювелирного салона в Ереване.

Анастасия Заворотнюк уже почти полгода не появляется на публике
Заворотнюк почти полгода не выходит в свет/globallookpress.com

Актриса Анастасия Заворотнюк уже почти полгода не появляется на светских мероприятиях, что, конечно, вызывает некоторую тревогу у почитателей ее таланта. Последний ее выход в свет датирован апрелем 2019 года. Тогда она появилась на открытии ювелирного салона в столице Армении Ереване.

Анастасия Заворотнюк. Фото
У Заворотнюк на шее виден шрам/Кадр видео из instagram / artyoms_jewelry

Между тем уже тогда на шее у артистки и звезды сериала «Моя прекрасная няня» заметили шрам. Журналисты предположили, что это след от биопсии загрудинных лимфоузлов. Процедуру проводят, чтобы подтвердить или опровергнуть рак.

Все минувшее лето от Анастасии Заворотнюк не было новостей. В августе она неожиданно отменила свое участие в спектакле в Санкт-Петербурге. Вскоре и стало известно, что звезда может лечиться от онкологического заболевания.

Кстати, некоторые коллеги Заворотнюк уже в неофициальных беседах подтверждали, что звезда серьезно больна. Однако ее агент до последнего времени настаивал, что артиста занята оформлением американского гражданства для детей. Дело в том, что ее супруг фигурист Петр Чернышев гражданин США, сообщает портал anews.com.

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Анастасия Заворотнюк уже почти полгода не появляется на публике
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