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После ночного сефли Пугачева показала утреннее

Поклонники поинтересовались, умывается ли перед сном Примадонна.

После ночного сефли Пугачева показала утреннее
Алла Пугачева. Фото: GLOBALLOOKPRESS.COM

На официальной странице Аллы Пугачевой в социальной сети Instagram появился новый необычный для ленты Примадонны снимок. Это снова селфи, только на этот раз утреннее. Фотографию певица подписала просто: «С добрым утром!».

Комментаторы в своих оценках, как всегда разделились. Одним кажется, что такие фотографии лучше не публиковать в своем аккаунте, потому что на снимках артистка выглядит не самым лучшим образом, а многих – просто пугает. Другие интересуются у Аллы Борисовны, почему с утра пораньше она уже накрашена: певица просто ран встает или не умывается перед сном?

Другим же комментаторам не важно, как выглядит звезда. Они стыдят критиков и признаются Пугачевой в любви.

«Доброго утра, превосходная Алла Борисовна. Замечательная, с добрым ранимым сердцем. Иногда читаешь комментарии и думаешь, как же вы выдерживаете эти ужасные, нетактичные реплики и негативные высказывания…. Берегите себя. У нас есть сейчас такая возможность прикоснуться к миру человека, на которого мы смотрели с экрана. Ваша откровенность очень ценна», — пишет поклонница.

Напомним, ранее Алла Пугачева поделилась селфи сделанным, как выразилась сама артистка «на ночь глядя».

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После ночного сефли Пугачева показала утреннее
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