Виторган провел день свадьбы Собчак в обществе Нинидзе

Актер Максим Виторган, бывший муж светской львицы Ксении Собчак, провел день свадьбы экс-супруги в обществе своей новой возлюбленной актрисы Нино Нинидзе. С утра он был вместе со своим сыном от Ксении Собчак Платоном. Затем его видели на киностудии «Амедиа». Вечером же он заглянул в один из баров. Причем рядом с ним была именно Нино Нинидзе, с которой он сейчас практически не расстается, сообщает «Лайф».

Отметим, что ранее Виторган делился странным происшествием, которое случилось в день свадьбы бывшей жены. Он потерял на съемках реквизитное обручальное кольцо. Многие подписчики посчитали, что это в какой-то мере пророческий знак.

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Напомним, что Собчак и Виторган были счастливы в браке с 2013 года. Через три с половиной года у них родился сын Платон. В прошлом году светская львица закрутила роман с режиссёром Константином Богомоловым.

Наконец, весной этого года Собчак и Виторган объявили, что больше не живут вместе. При этом ради сына они сохранили добрые отношения. Ксения Собчак 13 сентября вышла замуж за Богомолова. Церемония, по мнению их знакомых, получилась очень яркой и запоминающейся.