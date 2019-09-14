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Рудковская показала «самый страстный поцелуй» Богомолова и Собчак

Продюсер в числе других звезд погуляла на свадьбе телеведущей и режиссера.

Рудковская показала «самый страстный поцелуй» Богомолова и Собчак
Яна Рудковская. Фото: /GLOBALLOOKPRESS.COM

Свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова будут обсуждать еще долго — столько необычного и эпатажного произошло на торжестве. Но кроме всего этого, было на празднике и много любви и счастья, как отмечают очевидцы. Многие гости, не переставая, делятся романтическими роликами со звездной свадьбы на своих страницах в Instagram.

Опубликовала свое видео и Яна Рудковская, подписав ролик так: «Самый страстный поцелуй». На кадрах на фоне фейерверков на красном подиуме стоят молодожены Ксения и Константин. Медленно приближаясь друг к другу, они целуются.

«Такого искреннего поцелуя я давно не видела , пусть эта пара будет самой счастливой. Аминь», — отмечает одна из подписчиц на страницу Рудковской.

«Ксения молодец, живёт как считает нужно, а не то, как у нас… а что люди подумают?!» — поддерживает молодую жену другая фанатка.

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Рудковская показала «самый страстный поцелуй» Богомолова и Собчак
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