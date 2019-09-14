НОВОСТИ

Собчак до последнего верила, что Волочкова приедет на ее свадьбу

Она держала место для балерины за одним из праздничных столов.

Собчак до последнего верила, что Волочкова приедет на ее свадьбу
Волочкова не появилась на свадьбе "заклятой подруги" Собчак/globallookpress.com

Светская львица Ксения Собчак, которая вышла замуж за режиссера Константина Богомолова, до последнего верила, что ее «заклятая подруга», балерина Анастасия Волочкова, придет на свадьбу. За несколько недель до торжества телеведущая отправила приглашение танцовщице, но та сразу сказала, что в этой пира-акции, как она считает, участвовать не собирается.

Стол на свадьбе Собчак. Фото
Волочкова не пришла на свадьбу к Собчак/https://www.instagram.com/matilda.shnurova/

Между тем Собчак даже в день торжества надеялась, что танцовщица передумает. Она держала для нее место за одним из столиков на свадебном банкете. Бывшая жена музыканта группы «Ленинград» Сергея Шнурова Матильда опубликовала в сторис своего Instagram карточку, на которой было написано крупными буквами «Анастасия Волочкова». Правда, в итоге место балерины занял некий мужчина представительного вида.

Кстати, по этому поводу экс-жена Шнурова пошутила: «Я не уверена, что это Анастасия Волочкова».

Интересно, что торжество было оформлено в красно-черных тонах. Это, как посчитали многие, продолжение темы катафалка, на котором молодожены приехали из ЗАГСа.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия ВолочковаКонстантин БогомоловКсения СобчакКсения Собчак и Константин БогомоловМатильда Шнурова

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Собчак до последнего верила, что Волочкова приедет на ее свадьбу
Интересно?
Поделись с друзьями: