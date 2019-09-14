Собчак до последнего верила, что Волочкова приедет на ее свадьбу

Она держала место для балерины за одним из праздничных столов.

Светская львица Ксения Собчак, которая вышла замуж за режиссера Константина Богомолова, до последнего верила, что ее «заклятая подруга», балерина Анастасия Волочкова, придет на свадьбу. За несколько недель до торжества телеведущая отправила приглашение танцовщице, но та сразу сказала, что в этой пира-акции, как она считает, участвовать не собирается.

Между тем Собчак даже в день торжества надеялась, что танцовщица передумает. Она держала для нее место за одним из столиков на свадебном банкете. Бывшая жена музыканта группы «Ленинград» Сергея Шнурова Матильда опубликовала в сторис своего Instagram карточку, на которой было написано крупными буквами «Анастасия Волочкова». Правда, в итоге место балерины занял некий мужчина представительного вида.

Кстати, по этому поводу экс-жена Шнурова пошутила: «Я не уверена, что это Анастасия Волочкова».

Интересно, что торжество было оформлено в красно-черных тонах. Это, как посчитали многие, продолжение темы катафалка, на котором молодожены приехали из ЗАГСа.